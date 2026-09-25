Puso un vaso de agua para espantar a los "malos espíritus" y quedó sin palabras al descubrir por qué desaparecía

Convencida de que en su casa había una presencia extraña, una mujer decidió poner un vaso de agua para "espantar" a los malos espíritus. Durante varios días pensó que su método funcionaba, hasta que una noche descubrió qué hacía desaparecer el líquido.

La historia fue compartida por la cuenta "Animalesaprieto" en X (antes Twitter) y la explicación detrás del misterio generó cientos de comentarios y convirtió la anécdota en un nuevo viral.

"Mi mamá puso un vaso de agua para los malos espíritus y decía que estaba funcionando, porque el agua bajaba todo el tiempo. Anoche me levanté a tomar agua y adivinen", escribió el usuario junto a una foto que terminó de revelar el verdadero motivo.

En la imagen aparece uno de los gatos de la casa, de pelaje blanco y gris, sobre la heladera y tomando directamente del vaso. Así quedó claro que el supuesto fenómeno paranormal tenía un protagonista mucho más conocido: el propio "michi".

La escena despertó todo tipo de reacciones en X. Muchos usuarios se tomaron con humor la situación y destacaron la particular habilidad de los gatos para meterse en cualquier situación.

El tuit que cuenta sobre los "malos espíritus" y el motivo por el cual desaparecía el agua del vaso (X/@Animalesaprieto).

"Él los ahuyenta, pero le agarra sed" y otras reacciones

La publicación superó los 20 mil "me gusta" en pocas horas y rápidamente se llenó de respuestas de usuarios que se tomaron la situación con humor.

"Él los ahuyenta, pero le agarra sed"; "Está transmutando la mala energía recogida" y "El gato: 'No le digas a tu mamá que fui yo, le romperia el corazón'", fueron algunos de los primeros comentarios que aparecieron.

Otros internautas también se sumaron a la broma. Uno aseguró que "él era el mal espíritu", mientras que otra persona explicó que "es que le agarra sed al michi luego de espantar toda la macumba psicopompo".

La escena siguió generando ocurrencias: "El gato se llama Malos Espíritus"; "El espíritu tenía bigotes"; "El michi chocarrero sí existe"; "Demuestra que efectivamente estaba funcionando"; "Me sorprende que el gato no tirara el vaso al suelo"; "Quitando las malas vibras".

Más allá de las bromas, algunos destacaron la particular percepción que suelen tener los gatos y hasta aseguraron que "son excelentes guardianes contra espíritus malignos".

La anécdota también volvió a mostrar el cariño que generan los felinos en redes, donde cualquier travesura de un "michi" puede convertirse en motivo de risas.