Qué fue de la vida de Ardi Rizal, el bebé que fumaba 40 cigarrillos por día

Ardi Rizal se convirtió en un fenómeno viral en 2010 cuando, con apenas un año y medio de edad, fue registrado en video mientras fumaba hasta 40 cigarrillos al día en una aldea al sur de Sumatra, Indonesia.

La difusión de aquellas imágenes generó indignación global, derivó en la intervención del Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil de su país y dio inicio a un complejo proceso de recuperación para erradicar su severa adicción al tabaco.

La etapa de rehabilitación y el cambio de hábitos

Abandonar la nicotina representó un enorme desafío para Ardi Rizal, quien necesitó asistencia profesional especializada para superar la abstinencia:

En 2013, el menor comenzó un tratamiento multidisciplinario bajo la supervisión del psicólogo infantil Seto Mulyadi. Durante la primera fase del proceso, la ansiedad generada por la falta de tabaco llevó al menor a reemplazar la adicción por un consumo excesivo de alimentos, lo que derivó en un cuadro de sobrepeso severo cuando cumplió los cinco años.

La transformación definitiva hacia una vida saludable

El verdadero punto de inflexión ocurrió con su ingreso a la etapa escolar. Tras enfrentar situaciones de acoso por parte de sus compañeros debido a las porciones de comida que consumía, Ardi Rizal comenzó a modificar gradualmente su régimen alimenticio y a incorporar hábitos más equilibrados con la guía de especialistas.

A más de una década de la viralización de su caso, el joven indonesio logró superar tanto el tabaquismo como la obesidad. En la actualidad, participa activamente en entrevistas para visibilizar los peligros del consumo temprano de tabaco y promover estilos de vida saludables en su comunidad.