Quería dormirse una siesta en la calle y tuvo una increíble idea para no "seguir de largo": "Habrá que ayudarlo"

Un insólito momento se vivió en las calles de España cuando un joven dejó un particular cartel mientras dormía "una siesta".

La imagen fue publicada por "gilbellosta" en su cuenta de X. En ella se puede ver a un hombre durmiendo profundamente en un asiento de la calle Embajadores, en Madrid, a las 8:45.

''Es importante, ¿alguien puede levantarme a las 10:15 o a las 10:30? Gracias", se puede leer en en el cartel sujetado al respaldo de la silla con broches.

La particular estrategia de "alarma" que usó el hombre para poder despertarse generó reacciones en los usuarios de la red social, los cuales lo tomaron con humor y rápidamente empezaron a compartirlo.

El posteo actualmente generó más de 1 millón de visualizaciones y 41 mil ''me gusta''.

Una alarma artesanal que llamó la atención de todos

Esta escena generó todo tipo de reacciones, especialmente por la particular confianza del hombre en que efectivamente lo iban a despertar y respetarían ese horario.

"Al primero que lo levante le va a decir que posponga la alarma", comentó uno de ellos.

El mensaje escrito al final con un ''gracias'', terminó convirtiéndose en uno de los detalles por los cuales la foto se volvió viral.



