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Martes, 25 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
SUSPENDIDO

Quiso comprarle una torre a su gato y se encontró con una reseña que lo descolocó por completo

Buscaba el regalo perfecto para su mascota, pero la opinión de un comprador indignado con su felino arruinó sus planes y desató carcajadas masivas.

Dayra, Arellano
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Un usuario de X compartió las capturas de una búsqueda que terminó en risas. Mientras miraba opciones de torres rascadoras para su gata, se encontró con la reseña de un comprador enfurecido porque el mueble le quedaba chico a su mascota.

Comprar por internet siempre tiene sus riesgos y la realidad no siempre coincide con la foto del catálogo. En este caso, la bronca del cliente se volvió viral por la prueba irrefutable que adjuntó para hacer su reclamo.

Qué decía la desopilante queja que estalló en las redes

El usuario expuso el descargo de un cliente que le puso una sola estrella al producto. En el texto, el comprador escribió indignado: "Es un chiste esto, la ilustración es engañosa, mi gato no entra, ni lo usa. Es más chico de lo que informan. No los recomiendo".

Lo que provocó las carcajadas fue la secuencia de imágenes que subió para demostrarlo. En las fotos se ve al gato intentando meterse en el cubículo gris. Como el animal era de gran tamaño, le quedaba la mitad del cuerpo afuera, dejando en claro que la torre resultaba diminuta para él.

Buscaba el regalo perfecto para su mascota, pero la opinión de un comprador indignado con su felino arruinó sus planes y desató carcajadas masivas. Foto: X.
Buscaba el regalo perfecto para su mascota, pero la opinión de un comprador indignado con su felino arruinó sus planes y desató carcajadas masivas. Foto: X.

Las respuestas más ingeniosas de la gente

Los usuarios de la red social reaccionaron con todo tipo de chistes sobre la situación. Muchos se enamoraron del intento del animal y comentaron: "Amo que el gato tuvo la intención de usarlo pero no hubo forma jajaja"

Otros prefirieron apuntar al tamaño del felino con humor, lanzando frases picantes como "pero amigo es para un gato no para una vaca" o asegurando que "no es culpa del fabricante, uno tiene que saber reconocer cuando tiene en casa un manatí que maulla".

Tampoco faltaron quienes defendieron al comprador, asegurando que la estructura era muy chica para cualquier gato promedio. Los comentarios con fotos de mascotas regordetas se multiplicaron en pocas horas.

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