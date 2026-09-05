Quiso "farmear aura" con un chico, apareció la novia y se pudrió todo: "Casi farmea una trompada"

El "farmear aura" se convirtió en una de las nuevas modas de las redes sociales y consiste en hacer algo en público para quedar "canchero". Eso fue lo que intentó hacer una chica en una fiesta, pero se cruzó con un joven que tenía novia y la reacción final hizo estallar de risa a todos.

El video fue compartido en Instagram por la amiga de la protagonista, bajo el usuario "luucoconut". En las imágenes se puede ver una celebración de cuarteto, mientras la chica se acerca a un grupo de amigos que bailaba y se suma haciendo el típico pasito.

El chico, que estaba sin remera, le llamó la atención, pero cuando ella llegó hasta donde estaba, el joven miró casi asustado a una chica que estaba frente a él y la señaló para hacerle entender que era su novia.

Al mismo tiempo, la joven hizo un gesto con la mano, como diciéndole "vas a cobrar", y puso una cara que mezcló sorpresa y gracia por la situación.

Rápidamente, otra chica que estaba con el grupo se acercó y empezó a bailar junto a la joven que acercó para ayudarla a salir del incómodo momento. Al final todos terminaron bailando juntos, incluida la amiga que estaba grabando la escena.

"El día que mi amiga quiso farmear aura y casi farmea una trompada", resumió la usuaria de Instagram en el epígrafe del video, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Video: así intento de "farmear aura" salió mal





"La mirada de los mil sustos": las reacciones que dejó el video en redes





La publicación consiguió miles de "Me gusta" y los comentarios no tardaron en aparecer. "El mejor video que vi en mi vida"; "Estuvieron bien todos: ella encaró, él señaló y la otra advirtió ajajajaj"; "Sin necesidad de hablar se entendieron todos. 10/10", fueron algunas de las primeras respuestas.

Otros usuarios también destacaron la actitud de los protagonistas. Un internauta aseguró que todos eran "unos cracks" porque "todos estuvieron re ubicados". Otra persona, en tanto, señaló que la joven quedó "como paralizada y asustada" cuando vio a la novia del chico.

La reacción de la novia del chico al ver cómo se acercó la joven (Captura Instagram).

"La mirada de los mil sustos"; "Él señaló a la novia con pánico"; "Manejo de la situación nivel Dios"; "Estas son las situaciones que te hacen creer en la humanidad", fueron otras de las reacciones que recibió el video.

Finalmente, lo que podía terminar en un momento incómodo tuvo un giro inesperado. La situación no pasó a mayores, todos se lo tomaron con humor y terminaron bailando juntos.