Quiso tatuarse a Lionel Messi en la espalda y le quedó igual a un famoso actor de Hollywood: "Me hizo acordar..."

En tiempos donde los tatuajes se convirtieron en una forma habitual de demostrar admiración, un fanático de la "Scaloneta" decidió llevar a Lionel Messi de manera permanente en su piel.

Sin embargo, el resultado del trabajo estuvo lejos de la imagen del campeón del mundo y rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

El particular retrato consiguió más de 52.000 "me gusta" en TikTok y provocó todo tipo de reacciones. La principal dificultad para los usuarios fue reconocer al futbolista detrás de las extrañas facciones del diseño.

Las comparaciones que generó el tatuaje de Messi





La publicación se convirtió en terreno fértil para las bromas. A medida que la imagen sumaba repercusión, los usuarios comenzaron a proponer distintas identidades para el personaje que aparecía tatuado.

Una de las comparaciones apuntó al cantante mexicano Marcos Antonio Solís. Pero el recorrido de las comparaciones llegó todavía más lejos y terminó en Hollywood.

Entre los comentarios apareció un inesperado parecido con el actor Nicolas Cage, una asociación que quedó resumida en una de las frases más compartidas: "¿Qué pasó, te pedí a Messi y me hiciste acordar a Nicolás Cage?".

Lionel Messi y Nicolas Cage.

El boceto también quedó en el centro de las críticas





El trabajo del tatuador tampoco escapó a los comentarios. Algunos usuarios cuestionaron directamente el proceso previo al resultado final con frases como: "Te digo que el boceto fue medio al ped*".

Otros fueron todavía más contundentes al analizar la evolución del diseño: "Al principio no se parecía mucho... ¡Al final, nada!".

La catarata de comentarios terminó convirtiendo un tatuaje pensado como homenaje a Messi en un fenómeno viral y, sobre todo, en una fuente inagotable de memes.

De homenaje futbolero a fenómeno de las redes





La intención inicial era clara: llevar para siempre en la espalda una imagen de Lionel Messi, uno de los máximos referentes de la Selección argentina.

Sin embargo, las diferencias entre el modelo esperado y el resultado provocaron que la conversación terminara enfocada en los posibles parecidos.

Entre Marcos Antonio Solís y Nicolas Cage, las redes encontraron distintas respuestas para un mismo interrogante: quién era realmente el protagonista del tatuaje.