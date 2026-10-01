Retiró las cenizas de su madre de la funeraria, tiró un chiste de humor negro en el chat de hermanos y se descontroló todo: "Selfie con mamá"

Patricio acababa de retirar las cenizas de su madre de una funeraria cuando decidió compartir una foto en el grupo de hermanos en WhatsApp y un chiste de humor negro que descontroló el chat familiar: "Selfie con mamá".

La broma disparó otros comentarios "polémicos" de sus hermanos, como Juanma, quien respondió "malísima la urna", o Nacho, que agregó: "Me gusta más que la de papá". Una tal Guarchilupi se sumó con un "reclamo": "Siempre mamá sacándose fotos con vos".

La conversación fue compartida por Morena y comenzó a circular en redes sociales, generando todo tipo de reacciones entre quienes se encontraron con la "curiosa" publicación.

Las bromas de los hermanos tras haber retirado las cenizas de su madre de la funeraria.

Pero la cosa no terminó ahí. Horas más tarde, Patricio continuó con su humorada y volvió a mandar una foto al grupo, esta vez con las urnas de sus dos padres, una al lado de la otra: "Juntos de nuevo", escribió.

La repercusión de la historia obligó a Morena a salir a aclarar quiénes eran las personas que aparecían haciendo los comentarios y, sobre todo, qué significado tenía para ellos ese tipo de humor.

"La del tuit soy yo y esos tipos haciéndose los graciosos con sus padres muertos son mis hermanos. Agradezco ver que aún tenemos la capacidad de reír aunque se nos haya robado todo lo que amábamos, que eran ellos", explicó.

Los hermanos transitaron con humor el duelo por la pérdida de sus padres.

"A los que se ofenden: no sé chicos, háblenlo en terapia. Nuestra terapia es la risa y seguir juntos. Y a los que hablan de herencia, ¿¡qué herencia!? Este humor y este amor es la herencia. Ojalá hubiera algo más, pero bue nos conformamos", agregó.

La joven explicó así que las bromas forman parte de la manera que encontró la familia para atravesar el duelo y permanecer unida después de la muerte de sus padres.

La publicación también dio espacio a que otras personas compartieran sus experiencias relacionadas con el duelo y con las diferentes maneras que tienen las familias de recordar y afrontar la pérdida de sus seres queridos.