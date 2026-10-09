Se desplomó en pleno partido de hockey, murió por 16 minutos y reveló su extraordinaria charla con Dios

Un hombre vivió una experiencia límite durante un partido de hockey, cuando se desplomó en plena cancha y murió por 16 minutos.

Billy Garaffa sufrió un paro cardíaco a causa de una fibrilación ventricular y se desplomó de repente sobre la pista.

Ocurrió en abril de 2022, durante un partido de hockey en Aspen, Colorado, y dio lugar a una historia que cambió la vida del protagonista.

"Sentí que el Espíritu Santo me guiaba", relató Garaffa al recordar lo que vivió durante esos minutos.

Antes del episodio, Billy había rezado para pedir protección, sin imaginar que esa oración cobraría un significado especial tras lo sucedido.

Qué sintió Billy durante los 16 minutos en los que estuvo muerto

Apenas empezó el partido, Billy se desplomó y su corazón dejó de latir, mientras las personas que estaban a su alrededor intentaban salvarlo.

En medio de la emergencia, asegura que vivió una experiencia sobrenatural: "Podía oler un aroma dulcísimo", recuerda Billy. "Sentí que el Espíritu Santo me guiaba", sumó luego.

Billy Garaffa, el hombre que murió por 16 minutos tras desplomarse en un partido de hockey (Imagen: Fox News).

Billy relató que sintió cómo abandonaba su cuerpo y luego quedó envuelto en una sensación de paz y amor que superaba todo lo que había conocido. "Eso sí que se sintió como la vida real", afirmó.

Desde las gradas, su pareja, Isabella, vio que algo andaba mal y reaccionó con desesperación: "¡Simplemente grité: '¡Jesús, ayúdalo!'", recuerda que dijo.

El papel de la fe durante la emergencia

Mientras los paramédicos acudían para asistirlo, Billy e Isabella interpretaron lo ocurrido como una intervención divina y creen que hubo personas clave en el lugar indicado para ayudarlo.

"Todo estaba orquestado", remarcó Billy, destacando que "no hay otra explicación".

Al mismo tiempo, los médicos descubrieron una particularidad en el cuerpo de Billy que habría sido clave para su recuperación.

Qué vivió Billy durante su encuentro con Dios y el Espíritu Santo

Garaffa aseguró que se sintió junto a Dios y experimentó una sensación de plenitud que nunca había conocido. "Nunca sentí que muriera", dijo. "Estaba en la luz. Estaba con Dios. Y me sentí más vivo que nunca".

Según su relato, sintió que Dios le hablaba directamente y le recordaba las enseñanzas de Jesús sobre el amor al prójimo.

"Me preguntó cuál era el mandamiento más importante según Jesús", dijo Garaffa. "Amar a Dios con toda la mente, con toda el alma y con todo el corazón, y amar al prójimo como a uno mismo", reveló.

Billy sostuvo que aquel mensaje le permitió entender cosas que antes le parecían complejas. "Todo tenía muchísimo sentido", dijo.

"Sentí que el Espíritu Santo estaba sobre mi hombro, guiándome de regreso"





Garaffa contó que sintió al Espíritu Santo guiándolo de regreso al mundo físico y alejándolo de la luz hacia una especie de límite que describió como una "burbuja".

"Sería como intentar describir el color azul a un ciego que nunca ha visto", dijo al intentar explicar aquella experiencia.

Garaffa sufrió un paro cardíaco a causa de una fibrilación ventricular.

Al acercarse a ese límite, aseguró que pudo ver su cuerpo tendido sobre el hielo, aunque al principio no comprendió que se trataba de él mismo.

Después de recuperar la consciencia, Billy recordó que tenía una pregunta pendiente: quería saber dónde había estado Jesús durante la experiencia que describió.

"Vi a Jesús en la burbuja, de pie y arrodillado alrededor de mi cuerpo", dijo. "Guiando a todas las personas que hacían lo correcto para devolverme a la vida", manifestó.

El mensaje tras su experiencia con la muerte

Más allá de las consecuencias físicas, Billy describió lo vivido como un encuentro con la presencia de Dios que transformó su vida para siempre.

"Él quiere que estemos en su presencia. Quiere hablar con ustedes", dice Billy, algo en lo que ahora cree profundamente.

A través de su testimonio, él e Isabella buscan transmitir que la fe puede ofrecer consuelo incluso en los momentos más difíciles. "Tener fe no significa no sentir miedo", dijo ella, sumando que "incluso en el miedo, puedes conocer su paz".

Billy sostiene que su experiencia le permitió comprender el poder del amor de Dios y la importancia de confiar en él. "La batalla está ganada", declaró, y sostuvo: "Nos invita a experimentar su amor".

La historia del hombre ganó repercusión a través de entrevistas en medios de comunicación y documentales sobre experiencias cercanas a la muerte.

El hallazgo médico que el protagonista relaciona con un milagro

Tras el episodio, los médicos descubrieron que Billy tenía arterias colaterales poco comunes, vasos sanguíneos adicionales que contribuían a mantener el flujo de sangre.

"Es como si Dios hubiera creado este milagro en mí de antemano", compartió Billy al respecto.