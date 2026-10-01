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Jueves, 1 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
VIRAL

Se fue de viaje por 15 días y un inesperado visitante se "apropió" de su balcón: "No lo puedo desalojar"

Un sorpresivo animal aprovechó de la ausencia de una joven para instalarse en su balcón y construir su casa. Los detalles al respecto.

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Una joven se fue de vacaciones a Buenos Aires y, mientras estuvo fuera, una paloma "ocupó" su balcón y lo convirtió en el hogar para sus polluelos.

En el posteo, compartió una captura de pantalla de la conversación con su mamá, quien le mando la foto del nido ya empollado en el balcón de su casa y le avisó con humor: "Tenemos mascota".

El invasor que "copó" el balcón.&nbsp;
El invasor que "copó" el balcón. 

"Ahora voy a tener que esperar hasta que nazcan y abandonen el nido", comentó, entre risas, la usuaria "maitelopzz" en sus redes sociales.

El posteo rápidamente alcanzó 150 mil visualizaciones y más de 5 mil "me gusta".

Los usuarios reaccionaron ante la insólita situación

El posteo no tardó en generar comentarios de entre los usuarios, quienes festejaron con humor la incorporación de la familia al balcón.

"Es la paloma que más ganas le puso a su nido. Sorprendida", comentó uno, mientras otro escribió: "Seguí informando cómo va la cosa".

Por ahora, la nueva familia va a estar en el balcón hasta que los polluelos abandonen el nido.

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