Se le cayó el celular mientras grababa en el mar y registró una escena fascinante

Una joven estaba de vacaciones junto al mar y, mientras nadaba, decidió grabarse para guardar un recuerdo de la jornada. Sin embargo, en medio de la travesía, el celular se le cayó y terminó en el fondo del mar, en una situación que parecía haber arruinado por completo el video.

Lo que no imaginaba era que el teléfono continuaría grabando durante varios minutos bajo el agua. Cuando finalmente logró recuperarlo, descubrió que la cámara había registrado algo completamente inesperado y las imágenes rápidamente llamaron la atención en redes sociales y se hicieron virales.

Esto le ocurrió a Paola, una usuaria que estaba de vacaciones junto al mar y decidió grabarse mientras nadaba. Según explicó, creyó que el palo de la selfie iba a mantenerse firme y que podía usarlo sin problemas para filmar algunas imágenes. Pero una ráfaga de viento hizo que perdiera el control del soporte y el celular terminara cayendo al agua: "Perdí mi Iphone 17 Pro 9 minutos bajo el agua".

El teléfono quedó sumergido varios minutos y, para sorpresa de ella, nunca dejó de grabar. La cámara permaneció encendida mientras distintos peces se acercaban al dispositivo, lo rodeaban y pasaban frente al lente, creando una escena que la joven jamás había planeado registrar.

Durante esos minutos, Paola estaba concentrada en encontrar el celular y recuperar lo que pensaba que podía haber perdido definitivamente. Después de buscarlo en el agua, se puso unas gafas de buceo que le permitieron localizarlo y finalmente pudo sacarlo del fondo.

La verdadera sorpresa llegó cuando revisó la grabación. En lugar de encontrarse únicamente con imágenes distorsionadas por el agua, descubrió que el teléfono había captado toda la actividad que había ocurrido a su alrededor. "El video más caro de mi vida, pero creo que mereció la pena", escribió al compartir el resultado.

La publicación tuvo una repercusión mucho mayor de la que probablemente esperaba y llegó a acumular cerca de 30 millones de reproducciones, además de millones de "me gusta". La particular perspectiva del video y la aparición constante de los peces hicieron que los usuarios rápidamente comenzaran a compartirlo y comentarlo.

Como era de esperar, buena parte de las respuestas estuvieron cargadas de humor. Algunos usuarios bautizaron la escena como "es'pez'tacular", mientras que otros bromearon con que los peces parecían estar intentando desbloquear el celular o que se habían convertido en los verdaderos protagonistas de las vacaciones de Paola.

El video también despertó comentarios sobre el teléfono y su resistencia después de permanecer varios minutos bajo el agua. Incluso hubo quienes señalaron, entre bromas, que las imágenes parecían una publicidad perfecta para la marca del dispositivo y que Paola podría aprovechar el inesperado resultado para conseguir algún tipo de acuerdo comercial.