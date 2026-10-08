Se le cayó un diente, le pidió un tierno deseo al Ratón Pérez y la sorpresa de su mamá enamoró a todos

Una pequeña perdió un diente y le hizo un particular pedido al Ratón Pérez, que fue cumplido por su mamá y terminó enterneciendo a todos.

La historia tiene como protagonista a Joaquina, una nena de 9 años oriunda de Córdoba.

El curioso pedido de la pequeña al Ratón Pérez





Para dejarle su pedido, la pequeña escribió una nota a mano y la colocó junto al diente, con la ilusión de que el famoso personaje la encontrara durante la noche.

Joaquina quería algo muy especial: que el Ratón Pérez se sacara una foto con ella, y finalmente su deseo se hizo realidad.

"Hola Ratón Pérez, se me cayó un diente número 4. Por favor, ¿te podés sacar una foto conmigo y dejármela? Gracias. De Joaqui", escribió la nena en su mensaje.

La carta que la pequeña Joaquina escribió para el Ratón Pérez (Instagram/@pilarmartinezmurphy).

La sorpresa que preparó su mamá para cumplirle el deseo

Pilar, mamá de Joaquina, quiso hacer realidad su pedido y preparó una imagen en la que la pequeña aparecía junto al famoso Ratón Pérez.

La dejó junto a su cama durante la noche, sin contarle nada, para que la descubriera al despertarse.

Al ver la foto, Joaquina quedó sorprendida y corrió a contarle a su mamá lo que había encontrado.

"Mami, mami, el Ratón Pérez se sacó una foto conmigo, me lo dejó, te lo prometo", contó emocionada en un audio de WhatsApp.

La nena incluso aseguró que había visto al personaje en su cama durante la noche, convencida de que había cumplido su pedido.

La madre de la niña cumplió el deseo que había pedido en la carta (Instagram/@pilarmartinezmurphy).

Por su parte, Pilar, la mamá de la niña, escribió: "Entre emoción, alegría, ansiedad y un poquito de miedo... Por fin apareció él y le dejó la selfie que quería".

La publicación no tardó en generar comentarios, tanto por el tierno pedido de la niña como por la particular forma en que su mamá decidió hacerlo realidad.

"La niñez en su máximo esplendor": la reacción de los usuarios al tierno momento





La publicación que compartió la mamá en Instagram no tardó en recibir mensajes de otros usuarios, que destacaron la inocencia de Joaquina y el gesto de su familia.

"La niñez en su máximo esplendor, que inocencia. Y las mamás siempre importantes en cada uno de los momentos de la vida" , comentó una persona.

, comentó una persona. "Me emocioné mucho... Es un recuerdo que queda para toda la vida" , escribió otra usuaria.

, escribió otra usuaria. "Su emoción es todo lo que está bien", expresó otro de los comentarios que recibió la publicación.

Quién es el Ratón Pérez y cómo nació la tradición

El Ratón Pérez es uno de los personajes más conocidos de la infancia en España y Latinoamérica, y forma parte de una tradición que busca acompañar a los chicos durante la caída de sus dientes de leche.

El personaje fue creado a fines del siglo XIX por el escritor y sacerdote español Luis Coloma, quien le dio vida a través de un cuento.

En 1894, la Reina María Cristina le encargó a Coloma que escribiera una historia para su hijo, el rey Alfonso XIII, que tenía ocho años y estaba preocupado por la caída de uno de sus dientes.

La historia del Ratón Pérez se convirtió en una tradición que genera ilusión en muchos niños (Archivo).

En ese relato, el Ratón Pérez aparecía como un pequeño roedor que vivía dentro de una caja de galletas en una confitería de Madrid y visitaba a los niños durante la noche.

Con el paso de las generaciones, la historia se convirtió en una tradición que transforma la pérdida de los dientes de leche en una experiencia mágica, similar al papel que cumple el Hada de los Dientes en los países anglosajones.

La historia también dejó una marca en Madrid, donde existe un pequeño museo y una placa vinculada al lugar en el que el cuento original ubicaba la vivienda del famoso personaje.