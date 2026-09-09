Tiene 23 años y consiguió un trabajo nuevo, pero renunció después del primer día: "De lunes a sábado por 40 horas..."

Conseguir trabajo suele ser motivo de entusiasmo, pero no siempre las condiciones que aparecen en el primer día coinciden con las expectativas. Eso le pasó a una joven que renunció apenas terminó su primera jornada laboral y despertó polémica en redes sociales.

La protagonista de esta historia se llama Paula, es oriunda de España y tiene 23 años. Decidió contar su corta experiencia a través de su cuenta de TikTok, donde explotaron las visualizaciones y los "Me gusta".

"Hermanas, he durado un día en el trabajo. Pero por voluntad propia, a mí nadie me ha echado de ningún lado", dice la joven frente a cámara en los primeros segundos del video.

Posteriormente, contó que estuvo en una encrucijada porque, si bien buscaba trabajo, las condiciones que le ofrecían no terminaban de convencerla. "Sentí una mezcla de emociones... ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí pasándola mal o empiezo otra vez de cero?", indicó Paula.

Luego, aconsejó a sus seguidores. "Es el claro ejemplo de que empieces de cero las veces que hagan falta, no te quedes en un sitio donde no", expresó, para luego contar cómo se desarrolló toda la situación que terminó por llevarla a renunciar.

"Mientras me explicaban las cosas, ya en mi cabeza decía que me quería ir", relató





Paula contó que durante su primer día de trabajo empezaron a explicarle las tareas y la dinámica del puesto. "Conforme me iban explicando las cosas, yo por mi cabeza estaba diciendo que me quería ir", dijo ante sus seguidores.

"¿De verdad me voy a tener que quedar aquí? ¿En un puesto de lunes a sábado, contrato de 40 horas en un sitio que no me gusta?", se preguntó. Por sus palabras, el extenso horario no fue el único motivo que la llevó a tomar la decisión, ya que también había otros aspectos del lugar que no la convencían.

Una joven de 23 años renunció a su trabajo después del primer día y defendió su postura (TikTok/@paula.lap).

La joven también fue consciente de que una jornada laboral de 40 horas semanales no representa, en sí misma, una carga extraordinaria. Por eso, se adelantó a quienes podían cuestionarla por su decisión o acusarla de no querer trabajar. "Pues no, cariño. Fijate, tengo 23 años y trabajo bien poquito todavía", remarcó.

A pesar de eso, volvió a explicar que no estaba dispuesta a quedarse en un lugar donde no se sentía cómoda y que podía terminar "amargando" su vida cotidiana. Para ella, la decisión de renunciar estuvo relacionada con cómo se sintió desde el comienzo de esa experiencia laboral.

"Al día siguiente me levanté llorando, diciendo 'estoy en un sitio donde no quiero ir'. ¿Sabes lo que te digo? ¡Deja el trabajo!", cerró la joven.

Video: la explicación de la joven de 23 años sobre por qué renunció después de trabajar un día





Las redes no tardaron en reaccionar

El video en TikTok ya superó las 500 mil visualizaciones. En los comentarios, los usuarios dividieron sus opiniones sobre la decisión de la joven: mientras algunos cuestionaron que haya renunciado después de apenas una jornada, otros la respaldaron.

"Cuando uno tiene necesidad trabaja en donde sea", expuso una usuaria. Otra le pidió que "espabile", mientras que una tercera le dio la "bienvenida a la adultez".

Las reacciones que la actitud de la chica despertó en redes sociales (TikTok/@paula.lap).

Del otro lado, también aparecieron mensajes de apoyo para Paula. "La gente en los comentarios realmente no sabe lo que es pensar en ir y llorar. Una angustia", sostuvo una seguidora.

"Vida laboral: 20 minutos"; "No te preocupes, yo duré dos minutos: le dije que iba al coche a dejar mis cosas porque no las podía tener encima y no volví"; "No querías trabajar y ya está"; "Por tu futuro laboral, yo borraría este video"; "Has hecho bien, no escuches a nadie", fueron otros de los comentarios en TikTok.