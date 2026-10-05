Turista ruso ofreció 2.200 dólares a un taxista porteño para ir a las Cataratas del Iguazú

Un turista de origen ruso ofreció la suma de 2.200 dólares a un taxista en Buenos Aires para realizar un viaje por carretera hasta la ciudad de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones.

El insólito hecho se volvió viral en la plataforma TikTok, donde miles de usuarios compartieron el registro en video del acuerdo para recorrer más de 1.600 kilómetros hasta las Cataratas del Iguazú.

Miedo a volar y ofertas en dólares para cruzar el país

El pasajero, con marcadas dificultades para comunicarse en idioma español, abordó la unidad en la capital argentina y le explicó al chofer su intención de llegar hasta el límite fronterizo con Brasil.

Ante la aclaración del chofer de que el trayecto demandaría casi un día entero de viaje por ruta, el hombre ofertó inicialmente un pago de 2.000 dólares para concretar el traslado.

Ante la sorpresa del conductor por la distancia del recorrido, el cliente decidió elevar el monto propuesto. "2.200, para la comida, para algo más", argumentó el turista para convencer al trabajador de iniciar el viaje de manera inmediata.

Antecedentes de largos recorridos en taxi por la Argentina

Durante la conversación registrada en el vehículo, el ciudadano extranjero reveló que padece de aerofobia, motivo por el cual evita trasladarse en transporte aéreo. Asimismo, confesó haber contratado previamente viajes similares de larga distancia por carretera hacia destinos como Mendoza y Salta.

El taxista porteño terminó aceptando la abultada propuesta económica en el acto para emprender el trayecto hacia el norte argentino. "No, te llevo ahora, voy a casa, agarro las cosas y vamos, no tengo problema", respondió el chofer antes de iniciar el extenso viaje hacia las Cataratas del Iguazú.