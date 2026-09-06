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Domingo, 6 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
FUROR EN REDES

Un gurú indio lleva 12 años de pie por devoción al dios Shiva

Un hombre en la India mantiene una postura erguida ininterrumpida desde hace más de una década como acto de fe extrema hacia una de las principales deidades del hinduismo.

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El gurú indio Swami Radhe permanece de pie de forma continua desde hace 12 años como una promesa de fe hacia el dios Shiva

La decisión, enmarcada en una severa práctica de penitencia religiosa, busca alcanzar la purificación espiritual y llamar la atención de la deidad que venera dentro de la tradición hindú.

El origen del voto de fe y la austeridad hindú

La práctica se inscribe dentro de las formas más extremas del ascetismo, un camino de austeridad que algunos devotos asumen en la India. Este tipo de sacrificios corporales busca trascender las necesidades físicas para enfocar la mente de manera exclusiva en la devoción religiosa.

Durante más de cuatro mil días, el líder espiritual adaptó su rutina diaria para evitar sentarse o recostarse. Este tipo de votos representa una de las manifestaciones más rigurosas de la entrega espiritual registradas en el ámbito del hinduismo.

Impacto físico y devoción ininterrumpida

Sostener la posición vertical de manera prolongada exige un esfuerzo físico constante que altera por completo la fisiología humana. 

Pese a las complicaciones de salud que conlleva esta postura, el devoto indio mantiene su compromiso inamovible como tributo permanente al dios Shiva.

El fenómeno genera asombro entre peregrinos y habitantes locales, quienes ven en este acto un testimonio de resistencia mental y convicción espiritual.

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