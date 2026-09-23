Un joven con novia le respondió a una historia "halagándola" y ella lo fulminó con su respuesta: "Imbécil"

Una joven recibió un halago después de subir una foto a redes sociales, pero no le cayó nada bien. El problema fue que el chico que le escribió tenía novia y ella estalló de la bronca.

La protagonista es una usuaria que se hace llamar "Florence", quien compartió en X (antes Twitter) una captura de la conversación desde su cuenta "flopequitas".

Todo empezó cuando la joven publicó en Instagram una foto frente al espejo. Entre las respuestas apareció un mensaje que rápidamente llamó su atención: "Uff cada vez mejor la madre de mis hijos".

Al saber que el autor del comentario tenía pareja, decidió ponerle los puntos. "Basta, ¿no te das cuenta de lo imbécil que estás siendo? Tenés una novia hermosa que no merece que andes haciendo esto", respondió.

Pero no terminó ahí. En el cierre del mensaje, fue todavía más directa: "Yo no me voy a meter en ninguna porque no soy quién para dar clases de moral, pero si no te alcanza con que no te conteste nunca, tengo que explicarte a ver si te despertás un poquito", escribió.

El mensaje que recibió la chica y que la hizo estallar de bronca (X/@flopequitas).

Al publicar la captura en X, la joven acompañó la imagen con una reflexión: "Un correctivo cada tanto a uno no viene mal".

El "halago" dividió los comentarios en redes sociales

La publicación no tardó en circular por X y en pocas horas superó las 1,8 millones de visualizaciones y los 10 mil "Me gusta". Como era de esperarse, los usuarios se sumaron al instante al debate.

Mientras algunos cuestionaron la actitud del joven, otros apuntaron contra la chica por hacer pública la conversación. "Conocés a la novia y dejás que te tire esos comentarios? En el fondo te encanta ser deseada por un chabón con pareja y lo sabés", manifestó un usuario.

Otro, en la misma línea, planteó: "¿No es mas fácil mandárselo a la novia en vez de subirlo acá y que se entere todo el mundo?".

"Y la de bloquearlo sin decirle tanta cosa y sin tanto show no te la sabes eh??"; "Avisale a la novia! Que se joda por gil"; y "Los tipos que llevan años con sus novias, incluso casados, y tratan de chamullarte, ni siquiera sirven para subirte el ego"; "El futuro novio de alguien"; "Ubicar varones es un gran pasatiempos, recomiendo", fueron otros comentarios.

Ante las críticas, la joven decidió responder antes de cerrar los comentarios para evitar que la discusión siguiera escalando. "Siempre se cuestiona a la mujer. ¿Nunca cuestionar el accionar del tipo, no?", sostuvo.