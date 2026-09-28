Una presa quedó embarazada de otro recluso, aunque jamás se vieron en persona: el insólito método que usaron para burlar la seguridad

Una mujer presa por asesinato quedó embarazada de otro recluso acusado por homicidio, aunque jamás se vieron en persona ni tuvieron contacto físico: el insólito método que usaron para burlar la seguridad carcelaria sorprende al mundo.

Daisy Link tenía 29 años y estaba detenida en el centro correccional Turner Guilford Knight, en el condado de Miami-Dade, Florida, cuando a finales de 2023 comenzó una relación con Joan Depaz, otro interno de 23 años, a quien jamás había visto en persona.

Los dos estaban alojados en distintos sectores de la prisión, aunque la disposición de las celdas les permitió encontrar una forma de comunicarse: utilizaban los conductos de aire para hablar, además de intercambiar mensajes y fotografías.

Joan Depaz y Daisy Link.

Con el paso del tiempo, el vínculo se transformó en una relación sentimental y fue entonces cuando planearon un método para intentar tener un hijo mientras continuaban privados de su libertad.

Según contaron Daisy y Joan a la cadena WSVN, el joven utilizaba ropa de cama para formar una especie de soga que atravesara el conducto de ventilación y llegara hasta la celda de la mujer. Así, podía hacerle llegar el semen.

El esperma era envuelto en film plástico para poder trasladarlo a través del sistema que habían creado. Una vez en su poder, Daisy utilizaba un aplicador para inseminarse con el material genético.

El procedimiento finalmente dio resultado. Link quedó embarazada y en junio de 2024 dio a luz a una nena que quedó inicialmente al cuidado de la madre de ella y al día de hoy permanece con la familia de Depaz.

Daisy Link fue condenada por homicidio.

Actualmente, ambos se encuentran detenidos en cárceles diferentes, aunque mantienen el contacto con su hija mediante llamadas telefónicas y videollamadas.

Daisy continúa privada de su libertad en Miami y espera un nuevo juicio por el asesinato por el que había sido condenada en 2025. En 2026, un juez anuló esa condena y los fiscales apelaron la decisión.

Depaz fue declarado culpable de asesinato en 2025 y recibió una pena de 25 años de prisión. Luego, fue trasladado al sistema penitenciario estatal de Florida, por lo que dejó de compartir establecimiento con la madre de su hija.