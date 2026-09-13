¡Ups! Sufrió diarrea en plena montaña rusa y salpicó a 14 personas

En las últimas horas, un hombre que padecía gastroenteritis causó un colapso de higiene en la montaña rusa más rápida de España, ubicada en el parque temático Ferrari Land.

El pasajero decidió subir a la atracción ignorando sus síntomas médicos previos. Al alcanzar la velocidad máxima, perdió el control de su estómago y afectó directamente a otros 14 usuarios.

El impacto de la velocidad en el cuerpo

La atracción del complejo PortAventura inició su trayecto alcanzando una aceleración cercana a los 200 km/h en su primera pendiente. Al llegar al primer giro brusco, la fuerza centrífuga superó la resistencia física del afectado.

El descontrol estomacal del hombre se esparció por el aire debido a la alta velocidad del carro. El incidente provocó escenas de pánico y repulsión entre las personas que viajaban en los asientos posteriores. Varios de los visitantes afectados terminaron vomitando al procesar la situación.

Consecuencias y situación legal de los afectados

Los operarios del parque activaron los protocolos de limpieza y asistencia médica de inmediato para atender a los 14 pasajeros afectados. El vagón quedó completamente inhabilitado temporalmente para su desinfección total.

A pesar del malestar generalizado y los daños materiales en las prendas de los usuarios, las autoridades no aplicaron ninguna sanción. Se determinó que el hecho fue un acto involuntario, por lo cual al momento ningún afectado habría presentado cargos legales contra el pasajero que se descompuso.