Viajó a China, fue a hacer una compra y quedó sorprendida por la forma de pago: "Primer mundo"

Viajar a otro país permite conocer nuevas culturas, costumbres y paisajes, pero también descubrir situaciones cotidianas que pueden resultar completamente sorprendentes para un extranjero.

Eso fue lo que le ocurrió a una joven durante su estadía en China. A través de las redes sociales, la viajera mostró uno de los métodos para abonar las compras y sorprendió a todos.

Una joven uruguaya mostró la particular forma de pago que descubrió durante su viaje a China.

¿Cuál es la particular forma de pago que sorprendió a una joven en China?





La secuencia fue compartida por la usuaria "camiladealcala" y muestra su sorpresa en el momento en el que conoce el funcionamiento del sistema de pago de los comercios en China.

En las imágenes se observa una terminal instalada junto a la caja. Para completar la operación, la persona acerca la palma abierta al lector, que utiliza tecnología biométrica para reconocer al usuario y autorizar la transacción.

La facilidad del procedimiento despertó la sorpresa de la protagonista y destacó el nivel de tecnología disponible para una acción tan cotidiana como pagar una compra.

"China está a años luz de América Latina", expresó una de las amigas de la protagonista, mientras otros coincidieron en destacar la rapidez con la que la tecnología se incorporó a situaciones tan cotidianas como hacer una compra.

También hubo un momento de humor y se preguntaron si funcionaría en América Latina. "Acá no funcionaría porque te sacarían la mano para comprar lo que quieran", ironizó una de las turistas.

Las viajeras quedaron sorprendidas al conocer cómo funciona el novedoso método para abonar compras.

El mecanismo que aparece en el video corresponde al denominado Palm Scan Payment. La tecnología combina el reconocimiento de características de la palma con patrones de las venas para verificar la identidad del usuario.

Sin embargo, antes de utilizarlo por primera vez, es necesario realizar una configuración. El usuario debe registrar su palma y vincularla con su cuenta de pago. A partir de entonces, las siguientes compras pueden concretarse simplemente acercando la mano al sensor.

El sistema permite realizar operaciones mediante tecnología biométrica, sin utilizar efectivo ni tarjetas.

La tecnología no quedó limitada a supermercados o tiendas. Desde su aparición, también comenzó a utilizarse en transporte público, universidades, gimnasios, restaurantes y otros servicios.

Más allá de las comparaciones y las bromas, el video dejó en evidencia cómo la tecnología continúa transformando acciones tan habituales como pagar una compra.