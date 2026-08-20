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Jueves, 20 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
INSÓLITO

Video: un árbitro expulsó a un vendedor de chipá durante un partido porque lo agarró en "orsai"

El curioso episodio ocurrió durante el encuentro de fútbol entre Jorge Gibson Brown y Atlético Posadas, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Súper Liga Posadeña.

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La escena que se llevó todas las miradas durante el partido entre Jorge Gibson Brown y Atlético Posadas tuvo como protagonista inesperado a un vendedor de chipá, quien fue expulsado por el árbitro.

En pleno desarrollo del encuentro de fútbol, el hombre ingresó al campo de juego para ofrecer sus exquisitos productos y terminó "viendo la roja".

Así se fue de la cancha el vendedor de chipá.
Así se fue de la cancha el vendedor de chipá.

El episodio ocurrió en el estadio Salvador Noziglia, mientras se jugaba el partido y el chipero caminaba por distintos sectores del terreno... hasta que el árbitro Octavio Capelli advirtió su presencia.

El juez se acercó entonces al vendedor y le indicó que debía abandonar la cancha. El trabajador obedeció y se retiró, en una particular escena  que quedó retratada en video y recorrió las redes sociales.

En cuando a los estrictamente deportivo, Jorge Gibson Brown ganó 1-0 con tanto de Jorge García a los 42 minutos del primer tiempo. El árbitro también echó a Luciano Blanco, de Atlético Posadas, por insultarlo.

Pero la curiosa "expulsión" del vendedor de chipá, luego de que el juez lo agarrara en "orsai", terminó convirtiéndose en la anécdota de la tarde.

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