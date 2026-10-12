Video: una nena despertó en su velatorio 8 horas después de haber sido declarada muerta

Una escena milagrosa ocurrió en Guatemala cuando una nena, que había sido declarada muerta, despertó 8 horas después dentro de su féretro durante su velatorio.

El increíble episodio quedó registrado en un video que muestra cómo la chica se incorpora dentro del ataúd, mientras familiares y conocidos que participaban de la despedida reaccionan con sorpresa y conmoción.

La estremecedora escena tuvo lugar en una casa en la aldea El Jocote, ubicada en el municipio de Sacapulas, en el departamento de Quiché.

Revivió en su velatorio



En las imágenes se observa cómo la nena comienza a levantarse lentamente hasta quedar sentada dentro del féretro. La reacción de los presentes fue inmediata y diversa: mientras algunos se apartaron, otros comenzaron a rezar y sus familiares más cercanos rompieron en llanto.

Una de las personas que presenció el episodio relató lo ocurrido con una frase que refleja la conmoción del momento: "Ella había muerto en el hospital y la trajeron de la funeraria. Al ponerla en su casa, resucitó".

Tras advertir que se movía, los asistentes se acercaron para ayudarla. Según testimonios, le dieron agua y la retiraron del ataúd. Sin embargo, no trascendieron datos confirmados sobre su estado de salud posterior ni sobre una eventual intervención médica.

Qué se sabe sobre el caso

Hasta el momento, no se difundió una evaluación médica pública que permita establecer en qué condiciones se encontraba la adolescente antes de ser trasladada a su vivienda o qué explicación clínica podría tener el episodio. Tampoco se conoce un comunicado oficial del Ministerio de Salud de Guatemala.

En el plano médico, algunas afecciones pueden provocar estados de inconsciencia profunda y hacer que una persona parezca fallecida. Entre ellas se encuentra la catalepsia, asociada con rigidez muscular y una disminución marcada de la respuesta a los estímulos. Sin embargo, esa posibilidad no alcanza para explicar por sí sola un caso en el que se afirma que hubo una ausencia prolongada de signos vitales.