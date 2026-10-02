¿Es un doble? La insólita teoría conspirativa sobre Vinicius Jr. que se viralizó

Una absurda y compleja teoría conspirativa que involucra al delantero del Real Madrid y la Selección de Brasil, Vinicius Jr., se volvió tendencia en las plataformas digitales durante las últimas horas.

Diversas comunidades de internautas afirman, sin ningún tipo de sustento real, que el atacante brasilero fue asesinado y sustituido por un impostor o "doble" tras la realización de la última Copa del Mundo.

Las alocadas especulaciones que circulan en Instagram, X (ex Twitter) y TikTok mezclan elementos del espectáculo con teorías extravagantes que señalan a organizaciones de inteligencia como la CIA, la familia Rothschild e incluso sectores de las élites globales.

Los usuarios que promueven este mito intentan justificar la insostenible versión comparando gestos, cambios en el rendimiento deportivo y la fisonomía del jugador.

Tatuajes, fotografías y análisis de rasgos físicos

El principal argumento utilizado por los conspiracionistas se basa en supuestas variaciones en los tatuajes del deportista brasilero.

A través de capturas de pantalla ampliadas, aseguran que los diseños que Vinicius Jr. luce en la piel no coinciden con los que tenía en etapas anteriores de su carrera profesional, omitiendo la posibilidad lógica de que el futbolista haya agregado nuevas piezas de tinta a su cuerpo.

Asimismo, las publicaciones analizan la forma de la mandíbula, las sonrisas e incluso el tono de voz en conferencias de prensa recientes para sostener la presencia del presunto sustituto.

Todas las "evidencias" difundidas carecen de rigor científico o documental y forman parte de un fenómeno de desinformación habitual en la cultura de internet.

El fenómeno de las teorías de reemplazo en la cultura popular

El mito del "doble" aplicado a personalidades famosas no es nuevo en la cultura de masas. Hipótesis similares han circulado a lo largo de las décadas sobre figuras de la música y el cine como Paul McCartney, Avril Lavigne o Eminem, donde audiencias digitales hiperanalizan material audiovisual para construir narrativas de sustitución.

En esta oportunidad, la popularidad global y la exposición mediática de la estrella del conjunto merengue sirvieron como detonante para un nuevo episodio de viralidad absurda en las redes. Pese al ruido generado por los cibernautas, el propio futbolista continúa disputando la temporada con normalidad bajo el mando técnico del club español.