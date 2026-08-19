Volvió de viaje y su perro tuvo una dolorosa reacción al verlo de cerca: "La mirada de las mil ofensas"

Un hombre volvió a su casa después de dos días de viaje y esperaba tener un emotivo reencuentro con su perro, pero la reacción de su mascota al volver a verlo fue completamente inesperada. El video generó una ola de comentarios.

La escena fue compartida en TikTok por Juan Cruz, quien aparece junto a Merlín, su amigo de cuatro patas. Ambos están sentados en un sillón, pero el animal parece no tener demasiado interés en responder a las muestras de cariño de su dueño.

"Me fui dos días. Ey, mirame. Estás enojado", le dice el usuario "cruz01190", mientras intenta acercarse y le da un beso en el cachete. La intención era recuperar el cariño de Merlín después de la breve ausencia, pero el perro no parece cambiar de actitud.

En otro momento, el hombre insiste: "¿Te enojaste? ¿Qué te pasa? Dame bola". Merlín, no obstante, mantiene una expresión que muchos interpretaron como tristeza y enojo, con una mirada que terminó por conquistar a los usuarios.

Video: así fue el inesperado reencuentro entre Merlín y su dueño tras dos días de viaje





La particular reacción del animal generó una catarata de comentarios y muestras de apoyo. Muchos internautas se solidarizaron con Merlín, que pese a su aspecto corpulento tiene una expresión que, según los usuarios, parece la de un pequeño que quedó muy ofendido.

"Los ojitos llenos de lágrimas": así reaccionaron los usuarios al ver a Merlín

El video rápidamente reunió a una gran cantidad de usuarios que se pusieron del lado de Merlín y expresaron su apoyo frente a la supuesta "traición" de su dueño, que decidió irse de viaje durante dos días.

La particular expresión del perro también llamó especialmente la atención de una internauta, que reparó en sus ojos y aseguró: "Me mató la carita del perro, los ojitos llenos de lágrimas".

La triste cara de Merlín desató una ola de comentarios en redes (TikTok/@cruz01190).

"La mirada de las mil ofensas"; "Cuando le diste el beso aflojó un cachito. El segundo lo mató jaja"; "Seguro le tocó lavar los platos a él"; "Es que hay que traerles regalitos, por lo menos eso hacía yo"; y "Tiene toda la razón; ración doble de pollito", son otros comentarios que se leen en la publicación.

El video fue publicado hace pocos días y ya supera las 130.000 visualizaciones en TikTok. Mientras tanto, los mensajes continúan acumulándose, en su mayoría con muestras de cariño y solidaridad hacia Merlín.