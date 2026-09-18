"Yanqui" se desmayó en el gimnasio y la reacción de los argentinos lo dejó sin palabras: "Algo diferente..."

Vivir en un país diferente al de origen no solo implica conocer una nueva cultura, sino también adaptarse a otras costumbres. Eso fue lo que descubrió un "yanqui" que vive en Buenos Aires cuando se desmayó en un gimnasio y quedó sorprendido por la reacción de los argentinos.

El protagonista de la escena fue Zachary McKinley, un estadounidense que lleva varios meses viviendo en Argentina y que se hizo conocido en redes sociales por compartir videos sobre su estadía y sus experiencias.

Hace unos días, contó en TikTok que estaba entrenando junto a su pareja cuando comenzó a sentirse mareado. Segundos después, cayó al suelo. Pese al susto, Zachary puso el foco en la manera en que actuaron las personas que estaban cerca.

"Me desmayé en un gimnasio de Buenos Aires y cuando abrí los ojos había como ocho personas alrededor mío. Mi novia me sostenía la cabeza, un desconocido me estaba controlando el pulso, una empleada hablaba con la ambulancia y otra persona había aparecido con galletitas para darme azúcar", expuso el joven en su video.

Según contó, lo que más le llamó la atención no fue el desmayo en sí, sino todo lo que ocurrió. "Mientras estaba recuperándome, empecé a mirar alrededor. La gente había dejado de entrenar; personas que ni siquiera me conocían se quedaron cerca. Algunos, probablemente, no podían hacer nada para ayudar, pero igual no se iban", remarcó.

La comparación con Estados Unidos





La situación también llevó a Zachary a reflexionar sobre la solidaridad que encontró en Argentina. A partir de lo ocurrido, comparó esa actitud con la forma en que suelen actuar los estadounidenses frente a una emergencia.

"Yo nací en Estados Unidos, donde somos bastante pragmáticos. Si alguien necesita ayuda, ayudás, llamás a quien corresponda. Te asegurás de que esté atendido y, cuando ya está todo bajo control, seguís con tu día", señaló.

Zachary Mckinley, el joven "yanqui" que quedó sorprendido con la actitud de los argentinos tras desmayarse en un gimnasio.

Para el joven, la escena que vivió en Buenos Aires tuvo un componente distinto. "Acá noté algo diferente. Como si la pregunta no fuera solamente: ¿qué puedo hacer?, sino, ¿cómo voy a seguir con lo mío si alguien al lado mío está mal?", reflexionó.

Antes de terminar su video, Zachary volvió sobre lo ocurrido y contó qué sensación le dejó la experiencia. "Ayer me caí, pero Argentina me recordó algo muy lindo: hay lugares donde, cuando uno cae, los demás todavía sienten el impulso de sostenerte", cerró.

Video: el relato del influencer "yanqui" que se desmayó en el gimnasio





La experiencia de Zachary no tardó en generar repercusiones entre los usuarios de TikTok. Muchos coincidieron en que la reacción que encontró en el gimnasio es algo habitual en Argentina, mientras que otros se tomaron la situación con humor.

"Jamás dejamos a nadie solo"; "Nosotros lo llamamos 'Hacer el aguante'. Somos naturalmente así"; "Yo me vivo cayendo en la calle y gente desconocida me vive levantando del piso", fueron algunos de los primeros comentarios que aparecieron en la publicación.

Otros aprovecharon el video para contar experiencias personales. Una usuaria recordó: "Yo, embarazada de 7 meses, me desmayé en la parada de un colectivo y cuando recuperé, estaba el inspector con mi celular y mis papeles, que tenía turno para hacerme ecografía y supo a dónde iba. A dos personas que estaban en la parada se subieron conmigo a un colectivo que el inspector hizo salir con cartel de fuera de servicio y me llevaron a la clínica".

También hubo quienes encontraron una explicación más particular para la reacción de los presentes. Algunos señalaron que los argentinos "somos chusmas" y que "también somos de querer saber qué pasa". En la misma línea, otro usuario bromeó: "Lo extraño sería seguir entrenando con un desmayado al lado".

El video del influencer alcanzó las 80 mil visualizaciones y sumó numerosos comentarios de usuarios que se sintieron identificados con la situación.