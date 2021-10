Paulina Sapir estuvo con Vanesa, que no puede ver a su criatura que hoy tiene 14 años. Denuncia que la familia de su ex pertenece a una secta y son peligrosos. La mujer cuenta que su ex pareja apareció en el colegio diciendo que ella no lo dejaba ver y mintiendo que ella era violenta, apareció con dos patrulleros y se llevó a su hijo.