El presidente de Brasil se encuentra en la ciudad de Nueva York para inaugurar las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Quiso comer con su comitiva en un local pero no lo dejaron ingresar ya que no posee su pasaporte sanitario. Debieron almorzar en la vereda. Mirá las imágenes,



#Bolsonaro #NuevaYork #Pizzería #ONU #Virales



