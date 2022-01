Diego Lagomarsino, procesado como presunto partícipe necesario del presunto asesinato de Alberto Nisman, habló en exclusiva con Crónica HD, a siete años de la muerte del Fiscal.



"Alberto me pidió el arma y yo la lleve", explicó el imputado sobre lo sucedido ese día y aclaró que no hay avances en la causa.



Al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de Nisman, Lagomarsino comentó: "No hay un día en que no piense en él".