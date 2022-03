Un grupo de familiares y vecinos se acercó hasta la casa del supuesto depravado para ponerlo en evidencia ante el lento accionar de la justicia.

Según el testimonio de la víctima de veinte años, que posee dificultades motrices, el acusado la violó sistemáticamente desde que tenía once años.



#AbusoDeMenores #Violador #ConLosChicosNo



