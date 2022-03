Un barrio entero reclama justicia. ¿Qué ocurrió? Dos sujetos, conocidos como "los hermanos Cabral", abusaron de cinco pibes en la localidad bonaerense de Rafael Castillo. Sin embargo, sus ataques sexuales se destaparon luego de que violaran a sus propios sobrinos.

Los padres de los chiquitos vejados hablaron con Crónica HD. "Son los hermanos de mi señora. Ellos, con la confianza que les dimos cuando los traíamos a los chicos para visitarlos, aprovecharon el momento. Los conozco desde que nacieron, pero abusaron de mi nena, le pedían que los toquen, ellos también la tocaban a ella", detalló David, el papá de las víctimas.

Por otra parte, confió a las cámaras de Crónica: "Abusaron de mi nene que tiene 10 años. Fue con acceso carnal, comprobado por los médicos en el juzgado número 8. No hay respuestas, nadie me dice nada. Ellos me preguntan '¿cómo es que no están presos?'".

Todo un barrio apunta contra un abusador de menores ( Crónica HD).

"Los chicos estaban amenazados, por eso no hablaban. Desde el juzgado me mandaron a cámara Gesell, pero todavía no sé nada. La denuncia es del año pasado", precisó Carolina, mamá de uno de los damnificados.

"Me los cruzo todos los días a los violadores de mis hijos. Hice la denuncia y a ellos no los puedo tocar, porque sino, la que va presa soy yo. Mi hijo se mudó de barrio y no viene a ver a su abuelo o al padre, para no cruzárselos", apuntó.

Así lo contó la mamá de las víctimas en Crónica HD