El episodio tuvo lugar en el cruce de las avenidas Jujuy y Belgrano en horas de la madrugada y afortunadamente no hay que lamentar víctimas fatales.

Un equipo de Crónica HD se acercó al lugar para conocer los detalles y mostrarte el estado en el que quedaron los vehículos.



#Accidente #Balvanera #CABA



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelevisión

Twitter:https://twitter.