El vehículo sanitario que se dirigía a socorrer a las víctimas del siniestro que tuvo lugar en el cruce de la calle Malabia con la avenida Córdoba, embistió a un joven que transitaba en una motocicleta y lo mató. Alberto Crescenti, titular del SAME, nos cuenta todos los detalles.



#Accidente #Palermo CABA



