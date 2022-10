Dos jóvenes, pertenecientes a un grupo alemán de protesta por la protección del clima, atacaron un cuadro del pintor impresionista francés.

Ingresaron como turistas al museo ubicado en la ciudad de Berlín y arrojaron puré de papas sobre la pieza de arte que no sufrió daños ya que está protegida con un cristal.



