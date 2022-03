Una familia pide justicia en las calles de Buenos Aires por un nuevo caso de violación. Según demandó la familia de la víctima, el pasado domingo un Youtuber local de 19 años abusó sexualmente de una menor de edad de 13 años. Hoy, los amigos y familia de la afectada se acercaron a la casa del acusado, donde la situación escaló hasta la violencia física.

La madre de la víctima, quien lideró la protesta, habló con Crónica HD en el lugar de la violación: "El pibe es conocido en el barrio. Le mandó un mensaje por Instagram y ella como lo conoce confió en el pibe. Se encontraron en una heladería y le dijo 'vamos a mi casa que tengo que buscar algo'. La encerró en el baño y le hizo lo peor", explicó la madre, visiblemente afectada.

.

La denuncia ya está realizada y la causa iniciará oficialmente el viernes, pero el acusado continúa libre y en una ubicación desconocida. "Mi hija está destrozada, dejó de ser lo que era por este hijo de p****", agregó la madre, quien nombró al acusado como Matías Adrián, un conocido Youtuber que publica música en la plataforma de videos.

Fuego, peleas y gritos en la casa del acusado

Algunos miembros de la familia se habrían acercado a la casa del acusado el miércoles, cuando pintaron las paredes del frente en un escracho público. Al día siguiente, las paredes estaban pintadas, las ventanas reforzadas y la entrada protegida por una reja. A pesar de las medidas que la familia del acusado tomaron para protegerse, no fue suficiente.

"La familia lo cubre, porque saben donde está, está desaparecido", asegura la familia de la víctima, quienes se acercaron hoy jueves por la tarde para realizar su denuncia en público. Luego de marchar por las calles del barrio, llegaron a la casa de la víctima, donde la situación comenzó a escalar.

Algunos familiares lograron abrirse paso por las rejas de la casa y comenzaron a pintar la casa con sus denuncias. Al poco tiempo, otros presentes avanzaron hacia el patio de la casa, y poco después comenzaron los destrozos. Con puños y caños derribaron la puerta y abrieron las ventanas de la casa del acusado; en el medio del caos, alguien inició un fuego en un intento de incinerar la vivienda.

Fue entonces que los vecinos de la zona comenzaron a involucrarse, rogando a la familia de la víctima que no incendien sus viviendas. Una riña comenzó entre los vecinos de la zona y los familiares de la menor de edad, donde se intercambiaron golpes y arañazos. Poco después de comenzados los incidentes, llegó un móvil policial y la situación comenzó a calmarse.

"Yo quiero justicia nada más", rogó el padre de la víctima, con lágrimas en los ojos. Los altercados ya habían frenado, y el foco regresó a la víctima. "Me estoy aguantando toda la bronca porque estoy aguardando a la justicia y la justicia es re lenta, estoy cansado de quedarme con la mano quieta, ya no sabemos que hacer", expresó angustiado. Luego de recuperar su compostura, se dirigió al acusado de abusar de su hija: "Que se entregue, o que lo entreguen, lo quiero preso, lo quiero preso y más, quiero que se acabe esto, no podemos más".