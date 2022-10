Aristida es médium, es decir, está dotada de facultades mentales paranormales que le permiten comunicarse con los espíritus del más allá.



Al llegar al estudio de Crónica no dudó en confirmar: "hay un ser querido que se quiere comunicar"



"Me está mostrando que es un abuelo y me está indicando hacia vos", explicó la mujer, señalando a Flavio Azaro.



La Medium afirmó que se trataba de un hombre sencillo, y, aprovechó la oportunidad para dejarle un mensaje a su nieto: "Quiero decirte Flavio, que cada vez que hablo con vos en tus sueños, y te digo que tenés que estar en paz, tenés que estar bien porque siempre te voy a acompañar.



"Tu abuelo me está mostrando dos letras, la C de casa, la letra A, E y la M"



Azaro, visiblemente emocionado, comentó que el fallecimiento de su abuelo, Manuel "fue de las cosas más difíciles que me tocó vivir en la vida".



"Todo lo que estas proyectando, se te va a dar, pero a partir de enero y febrero. Tenés que ser más cauteloso, por favor, hijo"



Me siento un poco triste cada vez que decís "necesitaba estar más tiempo con mi abuelo. Siempre fuiste un chico educado, ansioso, nervioso y ocupado a la vez".



Mirá la nota completa para conocer los detalles.