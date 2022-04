Momentos de tensión se vivieron cuando una nave que no estaba identificada sobrevoló los cielos en inmediaciones del Capitolio. Tal es así que las fuerzas de seguridad ordenaron evacuar el emblemático edificio ubicado en la ciudad de Washington. Posteriormente se supo que se trataba de un festival de paracaidistas.



#Alarma #Capitolio #Washington #EEUU



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelev...

Twitter:https://twitter.com/cronicatv

Instagram:https://www.instagram.com/cronicatv