Se trata de una bacteria que provoca una severa infección que puede ser mortal. Se sabe que el parásito ingresa por las fosas nasales, ataca directamente al tejido cerebral pero aún no se haló tratamiento alguno para combatirlo.



