Tras imponerse en el balotaje contra Jair Bolsonaro, Luiz Inácio 'Lula' Da Silva se reunió con el presidente Alberto Fernández.



"He tenido la alegría de reencontrarme con mi querido amigo y presidente electo de Brasil", expresó el Jefe de Estado argentino ante la prensa. "No quería estar ausente hoy que es un día de reivindicación de Lula y del pueblo de Brasil", agregó.



Además afirmó que van a empezar a trabajar en conjunto para "poder crecer como región". "Me dijo que nos iba a visitar antes de asumir. Sabe que Argentina es su casa", destacó Fernández.



