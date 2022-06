esde la ciudad de Santa Fe, el presidente Alberto Fernández le pidió a la Cámara de Diputados de la Nación que trate el proyecto de ley de Reforma de la Justicia Federal. SRosario y la Argentina la necesitan, aseguró al dar inicio a las obras de ampliación de las plantas potabilizadoras de la capital santafesina.



"Yo mande una ley de reforma judicial que el Senado trató y la Cámara de Diputados no quiso, con el argumento de que esa ley buscaba la impunidad de alguien (Cristina Kirchner). Lo que lograron es la impunidad de los narcotraficantes y de las grandes corporaciones criminales que se han asentado en la Argentina", aseguró este mediodía.



"Había un lugar que nos preocupaba: Rosario. La ley quedó varada y días atrás, hablando con el gobernador, él me comentó una idea que tenían los senadores y diputados de Santa Fe, que era convertir en ley parte de la ley que yo mandé para apurar esos juzgamientos y terminar cuanto antes esa lucha que tiene contra el narcotráfico. Y le dije: ¡Que lo hagan!'", indicó el Presidente.



Además, Fernández pidió que no lo comparen con Mauricio Macri al hablar de la actualidad del país.



"Seamos conscientes del tiempo que nos toca vivir y de lo que fuimos capaces de hacer en el peor momento de la historia de la humanidad. No comparen con Macri y recuerden que ellos no tenían ni pandemia ni guerra. No comparen nuestros numeros con ninguno, la pandemia fue una experiencia que vivimos solo nosotros y aunque no nos dimos cuenta todos los que estamos aquí somos sobrevivientes de una pandemia que se llevo casi 15 millones de vida en todo el mundo", afirmó.



Mirá el video completo para conocer los detalles.