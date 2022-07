En las últimas horas el empresario de la carne salió a responder en las redes sociales a todos aquellos que lo propusieron como ministro de Economía, tras la renuncia de Martín Guzmán.



"Quiero agradecer a todos los compañeros, dirigentes y militantes que desde ayer, luego de los hechos de público conocimiento no dejan de proponer mi nombre para el Ministerio de Economia. A todos ellos les digo que: cargos menores, no agarro", escribió en su cuenta de Twitter.



Tras estas declaraciones, Alberto Samid habló en exclusiva con Crónica HD y manifestó de qué manera se puede revertir la crítica situación actual: "No podemos tener 5 dólares distintos. Todo el mundo tiene un solo dolar. Así se termina el dibujo y el contrabando", explicó.



Además, expresó su apoyo para la nueva ministra de Economía Silvina Batakis, que jurará hoy por la tarde. "Le tengo fe porque tiene puesta la camiseta celeste y blanca", afirmó.



Mirá la entrevista completa.