El país asiático atraviesa con preocupación el rebrote del virus. En las últimas 24 horas se registraron más de 2.400 casos positivos y se intensifican las restricciones.

So al menos trece las ciudades que se encuentran aisladas y varios aeropuertos dejaron de funcionar.



#AlertaCoronavirus #Rebrote #NuevaOla #China



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:

Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelev...

Twitter:https://twitter.com/cronicatv

Instagram:https://www.instagram.com/cronicatv