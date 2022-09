La madre del femicida Tablado le alquiló un departamento en Gobernador Virasoro, en la provincia de Corrientes. Pero los vecinos están protestando porque no quieren que viva allí. Cabe destacar que el hombre ya cumplió 22 años de condena y no pudo vivir ni en Tigre ni en San Clemente, donde lo declararon persona no grata.