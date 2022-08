Estudiantes de cuarto y quinto año de un colegio católico de la ciudad de Rosario realizaban una excursión a la cima de uno de los puntos más elevados de las Altas Cumbres. Sofía, de tan solo 17 años no soportó las exigencias de la exppedición y falleció. ¿Hubo negligencia por parte de las autoridades?



