El sujeto tenía una orden judicial para mantenerse alejado de su mujer. Aún así se acercó al domicilio portando una contundente arma blanca e intentó abordar a su ex pareja. Tras un llamado a los servicios de emergencia, efectivos acudieron al lugar y lograron reducir al agresor a los tiros. Sucedió en España.



