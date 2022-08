El ministro de Seguridad de la Nación, Anibal Fernández, habló en directo con Chiche Gelblung y opinó sobre el debate alrededor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires que llamó a reflexionar a Cristina Fernández de Kirchner.



La ex presidenta habló de "repensar un poco el tema de esta bendita Ciudad de Buenos Aires que es la capital de todos los argentinos" y sostuvo que "la Constitución no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto y además porque creo que esta ciudad es la ciudad de todos los argentinos".



"Pareciera ser que molestara la presencia de una parte del pueblo argentino que tiene vocación de solidarizarse y expresar su afecto a Cristina, no tiene sentido".



