Se trata de la joven pareja compuesta por adolescentes de 14 años que se habían ausentado de su domicilio el lunes pasado y desde ese momento no se sabía nada de ellos. Gracias a las cámaras de seguridad y un intenso trabajo conjunto de la policía provincial y la de la ciudad de Buenos Aires, fueron hallados sanos y salvos en la zona de Puerto Madero.



