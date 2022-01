Tras estar tres dias desaparecido y con un gran operativo de búsqueda, apareció Gastón con sus propios medios y dijo que lo secuestraron, pero no vio a sus captores y tampoco estos nunca pidieron un rescate. Diego Moranzoni y Esteban Trebucq hablaron con Inés, madre de la víctima.

El caso tiene ribetes confusos y la policía no cree el relato de Gastón ya que dijo que no le habían dado de tomar ni comer y sin embargo en el hospital verificaron que no estaba desidratado.