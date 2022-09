La violencia en el fútbol no tiene fin. En este caso hablamos de un enfrentamiento a tiros que se cobró la vida de un hombre de 36 años. Sucedió en el contexto de una interna entre hinchas del club y, pese al homicidio que tuvo lugar en inmediaciones del estadio, el partido se jugó igual. Además, se registraron graves incidentes en la cancha de Chicago que terminó con 15 policías heridos y 11 detenidos.



