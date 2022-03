Si bien aún se desconocen los detalles del dramático episodio, lo cierto es que un hombre de tan solo 32 años fue fusilado de un disparo en la cabeza por un sujeto que se trasladaba en motocicleta.

Las imágenes de las cámaras de seguridad no muestran forcejeo alguno y la víctima conservaba todas sus pertenencias.



#AsesinatoASangreFría #Inseguridad #ZonaOeste



