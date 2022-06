Tiene un poco más de un metro en su parte más ancha y está ubicada en Polonia.

Posee un baño, una cocina, un dormitorio y la realización de esta obra costó alrededor de 28 mil dólares.

Crónica HD te muestra cómo es el interior de esta particular vivienda.



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelevisión

Twitter:https://twitter.com/cronicatv

Instagram:https://www.instagram.com/cronicatv