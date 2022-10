Se difundieron videos que muestran la escalada de violencia que se vive en la interna de la UOCRA.

El nieto del histórico dirigente fue abordado por una veintena de personas mientras se encontraba almorzando en una parrilla.

Hubo golpes, piedrazos, botellazos y hasta disparos co armas de fuego.



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook: https://www.facebook.com/cronicatelevision

Twitter: https://twitter.com/cronicatv

Instagram: https://www.instagram.com/cronicatv