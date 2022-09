La joven pareja de Sabag Montiel fue detenida en las últimas horas y será investigada por una posible participación en el intento de asesinato de la vicepresidenta. Se supo que además de vender copitos de azúcar en la vía púbica se dedicaba a comercializar contenido erótico en una conocida plataforma para adultos.

Las autoridades no descartan que más individuos hayan sido parte del atentado.



